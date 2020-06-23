تعرف على أضرار المطبات وكيفية تجنبها

الخليج ٣٦٥ نت – تعتبر المطبات الصناعية أحد طرق السلامة والوقاية المتبعة حول العالم، حيث تستخدم للحد من سرعة السيارات في المناطق السكنية وبالقرب من المدارس والمستشفيات للحفاظ على سلامة المواطنين.

وعلى الرغم من أهمية المطبات الكبيرة إلا أنها تعد أحد مسببات الأضرار للسيارات وفي بعض الأحيان تكون واحدة من أسباب الحوادث خاصة أثناء القيادة الليلية.

ونصح خبراء السيارات بضرورة تعامل قائد السيارة بحرص مع المطبات لعدم تعرض سيارته للإضرار خاصة في حالة الاصطدام بالمطب بشكل عنيف.

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وتقوم هيئة المرور بوضع علامات إرشادية قبل مسافات من موقع المطب حتى ينتبه قائد السيارة ويأخذ حذره بالشكل المطلوب ويهدئ من سرعته قبل أن يصل إليه.

وشدد الخبراء على ضرورة ربط قائد السيارة حزام الأمان أثناء القيادة خاصة في حال الاضطرار إلى تخطي مطب صناعي على سرعة كبيرة، كي يتم حمايته من الاصطدام العنيف بالمطب.

وأشار الخبراء إلى أن أفضل طريقة لتخطي المطب بسلامة هو عبوره بشكل عرضي، وهو ما يحمي السيارة من الأضرار، وذلك بالصعود على المطب بالإطارين الأماميين للسيارة ثم لف مقود القيادة بشكل نصف دائري حتى يصعد بالإطارين الخلفيين أيضاً ومن ثم السير إلى الأمام.

ونستعرض فيما يلي الأضرار التي يمكن تصيب السيارة في حال الاصطدام بالمطبات الصناعية بعنف.

– تعرض مقصات السيارة للكسر

– كسر ممتص الصدمات

– إصابة قواعد المحرك بالتلف

– انحراف زوايا اتزان السيارة

– تلف عادم السيارة

– انقلاب السيارة