إيقاف طرح هوندا سيفيك في اليابان!

الخليج ٣٦٥ نت – هوندا سيفيك الأصلية تم تقديمها في السوق الياباني في 1972، وبينما حققت السيارة نجاحاً عالمياً، لم تحقق رواجاً مماثلاً في سوقها المحلي، ما دفع هوندا لوقف الموديل كلياً من اليابان في 2010 قبل عودته مجدداً في 2017 للجيل العاشر.
والآن يبدو أن هوندا ستعاود الكرّة مجدداً حسب تقرير من Automotive News عن عزم الشركة على إيقاف سيفيك سيدان في اليابان لضعف الطلب .. حيث باعت هوندا 1,619 نسخة فقط من الموديل العام الماضي.
ولن تكتفي هوندا بإيقاف سيفيك من السوق الياباني بل ستوقف الإنتاج المحلي هناك أيضاً.. ويُذكر أن الشركة تعمل على نسخ جديدة لسيفيك بجميع فئاتها، وقد ظهرت تايب آر الرياضية في صور تجسسية مؤخراً، مع توقعات بتزويدها بمحرك هجين بقوة تتعدى 306 حصان وعزم 400 نيوتن.متر.
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