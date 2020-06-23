رصد مخالفات كورونا داخل التاكسي بالذكاء الاصطناعي في دبي!

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي نجاح نموذج توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، في رصد مخالفات الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بالبـلاد.

وأشار “أحمد محبوب” مدير إدارة تنفيذ الخدمات الذكية إلى أن المخرجات أوضحت أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تمكنت من رصد مخالفات الالتزام بالتباعد الجسدي ومخالفات ارتداء الكمامة بشكل غير صحيح داخل سيارات الأجرة سواء للركاب أو السائقين، إلى جانب رصد مخالفات الالتزام بعدد الركاب المسموح به للرحلة الواحدة.

وهذا يعني أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أثبتت فعاليتها ونجاحها بنسبة 100%، في القدرة على معالجة ملفات فيديو يقارب محتواها 200 ألف ساعة يومياً، مما يقلل الحاجة إلى التدخل البشري، ويتم تطبيق هذه التقنيات كمرحلة تجريبية على أن تُعمم التجربة بناءً على مخرجات ونتائج هذه المرحلة.