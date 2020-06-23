قطر وتونس والصومال تتحفظ على قرار الجامعة العربية الخاص بليبيا المزيد

كعادتها لشق الصف العربي والتغريد خارج السرب؛ أعلنت قطر، الثلاثاء، تحفظها على بعض الفقرات في قرار جامعة العربية رقم 8523 الصادر بشأن تطورات الوضع في ليبيا، وذلك رغم الإجماع العربي.

كما تحفظت دولتا تونس والصومال على بعض الفقرات في القرار الصادر بإجماع عربي.

والتحفظ القطري جاء على البند السابع من القرار العربي والذي أكد رفض كافة التدخلات الأجنبية غير الشرعية التي تنتهك القوانين والقرارات والأعراف الدولية، وتسهم في انتشار المليشيات المسلحة اإلرهابية الساعية لنشر أفكار التطرف وتغذية العنف والإرهاب.

كما طالب هذا البند بسحب كافة القوات الأجنبية الموجودة على الأراضي الليبية وداخل المياه الإقليمية الليبية، محذرا من مغبة االستمرار في العمل العسكري لتحريك الخطوط التي تتواجد لتوسيع المواجهة تفادياً عليها األطراف حاليا . ً

أما البند الثامن من القرار العربي، والذي رفضه تنظيم الحمدين القطري، هو ترحيب وزارء الخارجية العرب بكافة المبادرات والجهود الدولية وجهود دول الجوار الرامية إلى وقف العمليات العسكرية واستئناف العملية السياسية في ليبيا برعاية الأمم المتحدة وفي هذا السياق الترحيب بإعلإن القاهرة بشأن ليبيا.

وطالب وزراء الخارجية العرب، بسحب كافة القوات الأجنبية والمرتزقة الموجودة على الأراضي وداخل المياه الإقليمية الليبية.

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وشدد الوزراء على رفض ومنع التدخلات الخارجية في ليبيا مهما كان مصدرها مع الوقف الفوري لإطلاق النار.

وأكدوا، في البيان الختامي لاجتماعهم في الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، التي عُقِدَت، الثلاثاء، عبر تقنية "فيديو كونفرنس"، أن "التدخل العسكري الخارجي يفاقم أزمة ليبيا"، مشددا على "رفض نقل المتطرفين والإرهابيين لليبيا".

واستنكر التدخلات الخارجية في ليبيا، مرحبا في ذات الوقت بكافة مبادرات الحل السياسي للأزمة الليبية.

ودعا الوزراء العرب في بيانهم، إلى "وقف إطلاق نار فوري" بين الفرقاء في ليبيا، مشددون على "أهمية الحل السياسي للأزمة ووحدة وسيادة ليبيا.



وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، قد أكد خلال الاجتماع، على أن مصر لن تتهاون مع الإرهاب وداعميه، ولن تتوانى عن اتخاذ كل إجراء كفيل بمنع وقوع ليبيا وشعبها الأبي الكريم تحت سيطرة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة.

وشدّد الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي،في كلمة الإمارات خلال الاجتماع،على حرص الإمارات على وحدة ليبيا والدور العربي في المسار السياسي، وعلى الأهمية الملحة لوقف فوري لإطلاق النار.