سر قرار الـ15 دقيقة الذي أضاع على صلاح ديربي إيفرتون

انتظرت جماهير نادي ليفربول الإنجليزي على أحر من الجمر مشاركة نجمها المصري محمد صلاح في مباراة ديربي الميرسيسايد الأخيرة أمام إيفرتون، غير أن هذا الانتظار جاء سلبيا، إذا غاب اللاعب عن المباراة بأكملها.

صلاح جلس على مقاعد البدلاء خلال المباراة التي استضافها ملعب جوديسون بارك، الأحد الماضي، في الجولة الـ30 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، برر جلوس صلاح على مقاعد البدلاء بعدم مشاركته في التدريبات خلال الأسبوع الماضي، بسبب تعرضه للإصابة.

وعلى الرغم من ذلك، فإن المدرب الألماني لم يسلم من بعض الانتقادات التي وجهتها جماهير ليفربول له، بسبب عدم مشاركة النجم المصري في المباراة، ولو كبديل في الدقائق الأخيرة.

قرار الـ15 دقيقة

"العين الرياضية" تواصلت مع مصدر داخل نادي ليفربول، للتعرف على السبب الذي دفع كلوب للإبقاء على النجم المصري بديلا دون إشراكه في المباراة.

وقال المصدر إن المدرب الألماني كان ينوي الدفع بصلاح في الدقائق الـ15 الأخيرة من عمر المباراة، من أجل الحصول على حساسية الملعب قبل مباراة كريستال بالاس المقبلة.

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صلاح كان سيصبح التغيير الخامس الذي يلجأ إليه كلوب في المباراة، غير أن إصابة المدافع الكاميروني جويل ماتيب حالت دون ذلك.

ماتيب تعرض للإصابة في الدقيقة 73، ليحل المدافع الكرواتي ديان لوفرين بدلا منه، وهو ما أكد عدم مشاركة صلاح في المباراة.

ليفربول وكريستال بالاس

من ناحية أخرى، كشف المصدر عن موقف محمد صلاح من مباراة ليفربول المقبلة، التي سيستضيف فيها كريستال بالاس، على ملعب أنفيلد، في الجولة الـ31 من المسابقة.

وأكد المصدر أن النجم المصري سيشارك في المباراة، بعدما بات جاهزا بشكل كامل للمشاركة، عقب تعافيه من الإصابة التي لحقت به في وقت سابق.

ومن المُنتظر أن يُحدد كلوب الموقف النهائي للاعب المصري عقب مران الثلاثاء، الأخير الذي سيخوضه الفريق قبل مواجهة كريستال بالاس.

ويحتاج ليفربول إلى الفوز على بالاس، مع تعادل مانشستر سيتي أمام تشليسي، الخميس، ليضمن الحصول على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب استمر 30 عاما.

يُذكر أن صلاح هو ثالث هدافي "البريمييرليج" بـ16 هدفا، خلف الإنجليزي جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي، الذي سجل 19 هدفا، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم أرسنال، والذي نجح في تسجيل 17 هدفا.