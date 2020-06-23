تعرف على المتطلبات الفنية الجديدة للدرجات النارية بالمملكة

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن تحديثات في اللائحة الفنية للدراجات النارية بالمملكة؛ لضمان السلامة والأمـان.
وتتضمن هذه اللائحة إلزام المورّدين بضرورة استيفاء الدراجات النارية للمتطلبات الفنية الأساسية المتعلقة بالسلامة، ومنها: “أداء المكابح، التوازن، السرعة القصوى، حماية الراكب من الأجزاء المتحركة والساخنة في الدراجة، القفل ضد السرقة، الإطارات، الأضواء الأمامية”.
وأكدت الهيئة أنه في حال ضبط أي مخالفة لمتطلبات اللائحة ستتخذ سلطات مسح السوق والجهات الرقابية جميع الإجراءات اللازمة، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيق هذه اللائحة اعتباراً من 23 ذي الحجة 1441هـ الموافق 13 أغسطس 2020م.
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