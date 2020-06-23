تعرف على المتطلبات الفنية الجديدة للدرجات النارية بالمملكة

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن تحديثات في اللائحة الفنية للدراجات النارية بالمملكة؛ لضمان السلامة والأمـان.

وتتضمن هذه اللائحة إلزام المورّدين بضرورة استيفاء الدراجات النارية للمتطلبات الفنية الأساسية المتعلقة بالسلامة، ومنها: “أداء المكابح، التوازن، السرعة القصوى، حماية الراكب من الأجزاء المتحركة والساخنة في الدراجة، القفل ضد السرقة، الإطارات، الأضواء الأمامية”.

وأكدت الهيئة أنه في حال ضبط أي مخالفة لمتطلبات اللائحة ستتخذ سلطات مسح السوق والجهات الرقابية جميع الإجراءات اللازمة، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيق هذه اللائحة اعتباراً من 23 ذي الحجة 1441هـ الموافق 13 أغسطس 2020م.