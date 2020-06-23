إيقاف تطوير لكزس LC F لهذا السبب

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت شائعات كثيرة على مدار الأعوام الماضية عن تطوير لكزس لنسخة F عالية الأداء لموديل LC، مع إشارة تقارير في الماضي إلى احتمال تزويد نسخة كهذه بمحرك V8 تيربو مزدوج جديد بقوة تصل إلى 660 حصان وعزم 650 نيوتن.متر.

للأسف، نقلت مجلة Carsensor اليابانية عن مصادر أن مشروع لكزس LC F توقف رسمياً بسبب أزمة الكورونا.

وقالت المجلة أن لكزس بدأت بالفعل بتطوير LC F على أمل أن تكون خليفة لكزس LFA سوبركار المحبوبة، ولكن الوباء أدى إلى تغيير كل الاعتبارات المالية والتطويرية لدى تويوتا ولكزس، مع اضطرار الشركة لتركيز استثماراتها وجهودها في المشاريع الأكثر أهمية وربحية، ما يعني وقف إنتاج LC F.

مع ذلك من المتوقع أن نرى محرك V8 تيربو مزدوج المذكور بالأعلى، غالباً مع الأجيال القادمة لتويوتا تندرا ولاند كروزر وسيكويا ضمن موديلات أخرى.

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