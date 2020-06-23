سيارة فولكسفاجن الشهيرة تتربع على قمة الـVAN بـ13 مليون نسخة

شهرة كبيرة حظيت بها السيارة فولكسفاجن ترانسبورتر طيلة 70 عاما، كونها أكثر موديلات السفر والترحال التي أقبل عليها عشاق فئة الـVAN في العالم.

ورصدت مجلة "كار"، تاريخ تطور هذا الطراز المميز، بداية من جيله الأول الذي طرح منذ 70 عاما، من خلال مجموعة من اللقطات والصور المميزة.

وقالت المجلة إن صناعة الطراز استوحت في البداية من شاحنة صغيرة استخدمت بمصنع فولكسفاجن بمدينة فولفسبورج الألمانية، لتنتج الشركة بعد ذلك أحد أنجح موديلاتها عبر التاريخ.

وباعت فولكسفاجن من هذا الطراز المميز، 13 مليون نسخة منذ ظهوره في عام 1949.

وبدأت عملية تصنيع الجيل الأول من الطراز باسم MK1 عام 1950، والذي عرف بعد ذلك باسم T1.

وأكدت المجلة أنه بحلول عام 1954، تم طرح 30 طرازا مختلفا من موديل "ترانسبوتر"، لعدة مهام، مثل طراز خصص لبيع الآيس كريم، وآخر للتنقل والسفاري.

وخصصت موديلات من هذه السيارة للمجهود العسكري، وكان أبرزها، موديل "سامبا" الذي طرح عام 1951، وموديل Westfalia الذي طرح في عام 1953.

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وفي عام 1967 وصل الجيل الثاني من طراز ترانسبورتر، باسم T2، بسمات تشبه الجيل الأول منه لحد كبير.

وبحلول عام 1972، طرح أول طراز بقدرات كهربائية من السيارة ترانسبورتر.

وشهد عام 1983، طرح الجيل الثالث من الطراز T3، بمساحة أكبر من الداخل، ونظام دفع خلفي وقدرات أقوى للمحرك جعلت منه منافس محتمل ضمن مجموعة من سباقات الصحراء المخصصة لهذا النوع من السيارات.

وطرح الجيل الرابع T4، في عام 1990، والذي شهد العديد من التعديلات في صناعته، شملت وضع المحرك للمرة الأولى في المنطقة الأمامية من السيارة.

وكانت أحدث نسخة طرحت من طراز ترانسبورتر، عام 2019، حين كشف فولكسفاجن عن نسخة T6.1 الجديدة منه.

ومهدت النسخة الأخيرة للتحول الكهربائي الشامل لهذا الطراز، حيث تستعد فولكسفاجن لطرح نسخته الكهربائية الأولى بالكامل باسم ID Buzz Microbus عام 2022.