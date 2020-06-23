بالصور.. أغرب التصميمات الداخلية في عالم السيارات

مع بداية حقبة الثمانينيات، بدأت شركات السيارات بالتطلع لما ستكون عليه تصميمات المستقبل، وتقديم تصميمات كانت هي الأغرب لقمرة القيادة من الداخل، في محاولة لجعلها قريبة من سفن الفضاء.

وقام موقع "أوتو كار"، برصد تصميمات السيارات الداخلية الأغرب على الإطلاق، والتي شملت على تصميمات غير تقليدية ومبالغ بها لقمرة القيادة، كانت في بعض الحالات بدون عجلة قيادة.

وبدأ الموقع قائمته بطراز أوبل Junior الذي طرح في عام 1983، وكان نموذج تجريبي طرحته الشركة الألمانية، لاستعراض قدراتها على تصميم سيارات للمستقبل.

من بعده جاء ضمن القائمة التصميم الغريب لقمرة القيادة بطراز نيسان ComCom، الذي طرح في عام 1985 كنموذج تجريبي، وذكر "أوتو كار" أن نيسان سعت لتحويل قمرة قيادة هذا الطراز لمكتب متنقل.

ومن التصميمات الأكثر غرابة ضمن هذه القائمة، تصميم قمرة القيادة لطراز "إنكاس"، من ماركة Oldsmobile الذي طرح كطراز تجريبي في عام 1986، وكان مقود القيادة به يشبه أجهزة التحكم بالطائرات.

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والأمر نفسه ينطبق على طراز شيفروليه Blazer XT-1 الذي طرح كطراز اختباري، عام 1987، وكان تصميمه مبالغ به، إذ كانت تحتوي قمرة القيامة به على ما يزيد عن 100 زر من أزرار التحكم.

ومن التصميمات الغريبة أيضا ضمن القائمة، تصميم قمرة القيادة لطراز بي إم دبليو Z13 الاختباري، الذي وضعت به بي إم دبليو عجلة القيادة في منتصف السيارة، ما لا يسمح بوجود سوى مقعد أمامي وحيد.

وفي عام 1996، قدمت شركة مرسيدس أو طراز من رؤيتها بدون عجلة قيادة على الإطلاق، وهو طراز F200 Imagination الاختباري الذي كانت تسعى لطرح مرسيدس ضمن برنامجها للقيادة الذاتية في بدايته عام 2000.

وفي عام 2008، طرحت شركة "سيتروين" طراز Hypnos بتصميم داخلي مستوى من أفلام الخيال العلمي، واستخدم في نصاعة تصميمه الداخلي مادة Skittles المنصهرة، ومخصص بمقاعد من الداخل لـ 4 أشخاص فقط..