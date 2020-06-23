بالصور.. 7 اختراعات غيرت شكل صناعة السيارات عبر التاريخ

شهدت صناعة السيارات عبر تاريخها مجموعة من الاختراعات التي غيرت شكل الصناعة للأبد، وقام موقع "أوتو كار"، بجمع أبرز هذه الاختراعات في تقرير مميز.

وقال الموقع إن 7 اختراعات أكثر من غيرها، ساهمت في تغيير صناعة السيارات يشملهم هذا التقرير، كان البعض منهم يتعلق بالتقنيات داخل السيارة، ومحركات السيارة، وغيرها من الإضافات التي اثرت الصناعة.

وبدأ الموقع باختراع أول محرك هجين، وأفاد "أوتو كار"، أنه على عكس الاعتقاد السائد، فإن أول سيارة هجينة في التاريخ ظهرت عام 1900، وهي سيارة Lohner-Porsche Mixte التي ظهرت عام 1900، واستمرت عملية تطوير هذه السيارات لما يقرب من قرن كامل من الزمان، حتى ظهرت سيارة تويوتا بيريوس الأولى من نوعها عام 1997.

والاختراع الثاني، هو مكيف الهواء، الذي ظهر للمرة الأولى، عبر ماركة Packard الأمريكية التي طرحت سيارة من صنعها بأول مكيف هواء في تاريخ صناعة السيارات عام 1940.

شاشة المعلومات بمنطقة التحكم الوسطى المساعدة للسائق التي تعمل باللمس، أو باختصار أول شاشة تحكم داخل السيارة تعمل باللمس، كانت هي الاختراع الثالث بهذه القائمة، وذكر موقع أوتو كار، أول طراز ظهرت به هذه التقنية هو طراز Buick Riviera عام 1986.

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والاختراع الرابع الذي غير مجرى صناعة السيارات وفقا لموقع "أوتو كار"، هو ناقل السرعة سريع الأداء من فئة dual-clutch، والمعروف أيضا باسم ناقل الحركة المزدوج، وكان أول ظهور له عبر سيارة فولكسفاجن جولف R32 عام 2003.

والأختراع الخامس ضمن القائمة، هو نظام الملاحة المتصل بالقمر الصناعي، وكان أول ماركة سيارات تطرح سيارة من صنعها مزودة بهذه التقنية هي ماركة هوندا عام 1981.

ومن بعدها ذكر الموقع تقنية اقتصاد الوقود، الذي كان لشركة بي إم دبليو السبق في طرحها عبر موديلاتها الجديدة بداية من عام 2007.

وكان الاختراع السابع ضمن هذه القائمة، هو نظام ABS، نظام منع انغلاق المكابح، وهو أحد أهم الاختراعات في مجال صناعة الأمن والسلامة بالسيارات، وكان أول ظهور له عام 1966 عبر موديلات من ماركة Jensen FF.