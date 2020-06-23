نصائح هامة من الخبراء الألمان تجنبك حوادث الطرق

الخليج ٣٦٥ نت – وفقا للتقارير الصادرة من منظمة الصحة العالمية فإن السرعة الزائدة أو غير الملائمة على الطرق تتسبب في ثلث الوفيات الناجمة عن حوادث السير بأنحاء العالم.

وأن حوادث الطرق تمثل السبب الأول للوفيات بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة والتاسعة والعشرين، كما تقدر التكلفة المادية لحوادث الطرق بثلاثة إلى خمسة في المئة من الناتج الإجمالي المحلي.

ولقد قدم نادي السيارات الألماني عدد من النصائح الهامة تجنب قائدي السيارات حوادث السير بشكل كبير خاصة على الطرق السريعة، وهي كما يلي.

Advertisements

– الالتزام بتعليمات الإدارة العامة للمرور، واستخدام جميع الأضواء الموجودة بالسيارة

– تجنب زيادة السرعة عن السرعات المقررة على الطرق

– تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة

– اتخاذ الحذر عند تغيير المسار أو الانعطاف بالسيارة، مع استخدام المرآة وأضواء الاتجاهات

– مضاعفة مسافة الأمان بين السيارة الأمامية والخلفية، والتي تُقدر 8 أمتار لكل 10 كيلو سرعة

– عدم التوقف بشكل مفاجئ على الطرق السريعة.

– في حالة تعطل السيارة عليك ركنها في أقصى يمين الطريق، مع تشغيل الإضاءة الرباعية