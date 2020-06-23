آبل تقدم ميزة المفتاح الرقمي لفتح وتشغيل السيارات بآيفون

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت آبل عن نظام iOS 14 والذي يتضمن خاصية مفتاح رقمي جديد، بهدف إعطاء ملاك الآيفون وساعة آبل وسيلة أسرع وأسهل لدخول سياراتهم وتشغيلها عبر المفتاح الرقمي.

وسينطلق المفتاح الرقمي لاحقاً هذا العام لموديلات بي ام دبليو كبداية، مع استخدام تقنية خاصة للسماح للمستخدمين بالنقر على الجوال قرب مقابض الأبواب لفتح السيارة، مع وضع الآيفون في مكانه المخصص داخل السيارة لتشغيل المحرك تلقائياً.

كما أن التقنية الجديدة ستسمح بمشاركة السيارة مع العائلة والأصدقاء بشكل أسهل، مع تصريح بي ام دبليو أن خمسة أفراد بإمكانهم الحصول على المفتاح الرقمي لكل سيارة، كما سيمكن للسائق وضع حدود قصوى على قوة السيارة وسرعتها وصوت الراديو وغيرهم.

وقد وعدت آبل أن المفتاح الرقمي سيكون آمناً كما سيمكن استخدامه لخمس ساعات بعد توقف الآيفون بسبب انتهاء البطارية.. وسنرى توسع الاستخدام لموديلات أخرى لاحقاً.

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