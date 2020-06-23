كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر قبل الإعلان الرسمي غدًا.. فولكس واجن تنشر فيديو تشويقي يكشف عن تصميم "ارتيون" الجديدة كلياً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت شركة فولكس واجن مقطع فيديو يكشف عن التصميم الجديد لسياراتها ارتيون - Arteon، وذلك قبل يوم واحد من موعد الكشف عنها رسميًا، ويعرض الفيديو بعض التفاصيل النهائية الذي سيتم الإعلان عنها غدًا الأربعاء.

أحد أبرز عناصر التصميم الجديد هو مجموعة المصابيح الأمامية LED في الجزء العلوي من الشبكة، ويستخدم المصباح الأمامي أيضًا تقنية مصفوفة LED، والمعروفة باسم "IQ.Light"، على غرار تلك الموجودة في موديلات باسات وتوريج.

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استنادًا إلى الإعلانات التشويقية السابقة، يتميز إصدار R-Line من إصدار fastback بتصميم جديد مع "إدراج" في مدخل المصد، مع تصميم شبكي أكثر وضوحًا ولون جسم مماثل.

للحصول على أحدث شكل من فرامل Shooting Brake التي ستنضم إلى هذا الخط النموذجي ، أصبحت الوسائد الهوائية الموجودة على المصد الأمامي أكثر عدوانية، مع شبك أغمق يمنحها مظهرًا أماميًا مميزًا، تأتي كل من حزم R-Line مع شعار فولكس فاجن "R" الجديد.