توقف إنتاج هيونداي باليسيد وجينيسيس GV80 لهذا السبب

الخليج ٣٦٥ نت – هيونداي أوقفت إنتاج موديلات باليسيد وجينيسيس GV80 في كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي لنقص القطع الضرورية للتصنيع.
ويبدو أن السبب أن أحد الموظفين في إحدى شركات توريد القطع وافته المنية بسبب إصابته بفيروس الكورونا، مع العلم ان كيا أوقفت الإنتاج هي الأخرى في مصنعين محليين في 11 يونيو بعد إصابة عاملين بالفيروس.
وليست هذه أول مرة يتأثر فيها إنتاج هذين الموديلين، حيث أوقفت هيونداي الإنتاج في معظم مصانعها الكورية في فبراير بسبب توقف عمل الموردين الصينيين بسبب الوباء.
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