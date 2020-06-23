بالصور.. شاهد أكثر السيارات فشلا في التاريخ

النجاح في عالم صناعة السيارات يتطلب اجتماع العديد من العوامل معا لتقديم سيارة تحقق المرجو منها من نسب مبيعات وسرعة إنتشار، واستمرارية بالأسواق.

وذلك وفقا لموقع "أوتو كار"، الذي جمع في قائمة، قصص السيارات الأكثر فشلا في تاريخ الصناعة، والتي شكلت مصدر ندم كبير للماركات المصنعة لها.

وبدأ الموقع بطراز Tucker 48، من تصميمات "بريستون تاكر"، وطرح هذا الطراز عا 1948، واندثر هذا الطراز لعدة أسباب ذكره الموقع، هي سوء التخطيط للتسويق للطراز بعد طرحه، وإحاطة ماركة "تاكر" بالعديد من اتهامات الاحتيال، وطرح طراز "تاكر 48" بعدد 51 نسخة فقط، ويوجد منه 47 نسخة متوفرة حتى الآن.

ومن شركة فورد، جاء ضمن قائمة الأكثر فشلا، طراز Edsel الذي طرحته الشركة الأمريكية عام 1958، وكانت تطمح فورد بتدشين ماركة جديدة عبر هذا الطراز تكن تابعه لها، لتنافس الموديلات متوسطة القيمة مثل "بويك" و "أولدز موبايل" في ذلك الوقت.

وعلى الرغم من حملة التسويق الضخمة التي نظمتها فورد لطراز Edsel، إلا أنها فشلت في تحقيق نجاح وشهدت عزوفا من جانب المستهلكين، حتى توقفت فورد عن طرح الطراز نهائية بعد تحقيقها لخسارة بسببه وصل لـ 350 مليون دولار، ما يعادل بقيمة العملة حاليا 2.4 مليار دولار.

وجاء ضمن القائمة، واحدة من أبرز السيارات التي مثلت خسارة فادحة في صناعة السيارات، وهي طراز DeLorean DMC-2 الذي طرح في عام 1981، واشتهر بظهوره ضمن سلسلة أفلام "العودة للمستقبل" للمخرج ستيفن سبيلبرج.

وقال موقع "أوتو كار"، إن مخاوف من أداء طراز DMC-2 كانت سببا رئيسي في فشله، نظرا لأبوابه التي كانت تفتح للأعلى، وكانت سوق السيارات حديثة العهد بمثل هذا النوع من السيارات، ولم تباع سوى 8,583 ألف نسخة فقط من هذا الطراز.

Advertisements

وفي عام 1992، عاشت شركة جاجوار تجربة طرح طراز يحقق فشلا غير متوقع، حين كشفت رسميا عن طراز XJ220، وكان سبب فشل هذا الطراز في تغيير جاجوار لمحركه من V12 لـ V6، ما دفع العديد من عملاء الشركة في ذلك الوقت لألغاء طلبات حجزهم لشراءه وبيعت منه 274 نسخة فقط.

وذكر موقع "أوتو كار" بعد ذلك ضمن قائمته، طراز Plymouth Prowler الذي طرح في عام 1997، وتميز بتصميمه الخارجي الغير تقليدي، وكان من أسباب فشل هذا الطراز، أنه كان متوقعا طرحه بمحرك V8، غير أن شركته طرحته بمحرك V6 مع هيكل خارجي هش يسهل تدمير واجهته الأمامية تماما في أي حادث بسيط.

وفي عام 2003، حاولت شركة دايملر حين كانت مالكة لشركة كرايسلر في ذلك الوقت، تطوير أحد طرازات الماركة الأمريكية وطرحه بقدرات ألمانية مميزة، باستخدام محرك من مرسيدس من فئة V6، غير أن الطراز الذي طرح باسم Crossfire لم يرتقي لتطلعات المستهلكين بالولايات المتحدة، حتى توقف إنتاجه في عام 2008.

وفي ختام القائمة، جاء طراز Murano CrossCabriolet من نيسان، والذي طرحته نيسان في عام 2011، تكلفة مرتفعة وإمكانيات متواضعة، حيث كانت تقارن تكلفته بموديلات بي إم دبليو الفئة الثالثة، ومرسيدس CLK، ما تسبب في تراجع مبيعاته وتوقع تصنيعه نهائية عام 2014.



