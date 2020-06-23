كيا كرنفال 2021 الجديدة كلياً تظهر بالشكل التوقعي

الخليج ٣٦٥ نت – مع اقتراب تدشين كيا كرنفال الجديدة كلياً، نرى بعض الصور التوقعية للميني فان، والتي ستحصل على تغييرات واسعة في الشكل الخارجي والداخلي لتناسب لغة تصميم كيا الجديدة.

في الصور نرى الشبك الأمامي الجديد المميز لكيا على شكل وجه النمر مع مصابيح أمامية نحيفة مستوحاة من سيلتوس وتحديثات أخرى.

ومن المتوقع أن كرنفال ستنتقل لمنصة جديدة كلياً مشتركة مع هيونداي سوناتا لتسمح بوضع محرك هجين لاحقاً، ولكن في البداية ستتوفر كرنفال 2021 بمحرك 4 سلندر تيربو سعة 2.5 لتر.

وقد يزداد حجم كرنفال قليلاً مقارنة بالجيل الحالي لتوفير مساحة أرحب في الداخلية عبر إطالة قاعدة العجلات.. وسنعلم المزيد عن الميني فان قريباً.

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