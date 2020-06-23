مادورو يبدي "استعداده" للتباحث مع ترامب المزيد

أبدى رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو ،الثلاثاء، "استعداده" للتباحث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وذلك في أول رد فعل لتصريحات الأخير بشأن تفكيره في مقابلة مادورو.

وكان الرئيس الأمريكي قد أبدى،الإثنين، موافقته على مقابلة نظيره الفنزويلي في المستقبل، لكنه أكد رفضه في الوقت الحالي.

وقال مادورو، في مقابلة مع وكالة الأنباء الفنزويلية بثّها التلفزيون الرسمي،: "إذا اقتضت الضرورة ذلك فأنا مستعد للتباحث باحترام مع الرئيس ترامب".

ترامب كان قد قال، لموقع "اكسيوس الاخباري الإلكتروني": "ربما أفكر في ذلك..مادورو يود الاجتماع. وأنا لا أعترض مطلقا على الاجتماعات ..سأدرس لقاء الرئيس الفنزويلي ...ولكن في هذه اللحظة أرفضها".

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وقلل من أهمية القرار الذي اتخذه في وقت سابق، بالاعتراف بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيسا شرعيا للبلاد، مشيرا إلى تراجع الثقة في جوايدو.

وكان ترامب قد أبدى استعدادا في 2018 للقاء مادورو الذي قام أيضا بمبادرات لإجراء محادثات، ولكن لم يتحقق شيء وبد لا من ذلك عززت الولايات المتحدة الضغط.

ولكن ربما تمثل أحدث تصريحات لترامب أوضح إشارة حتى الآن لما وصفه مسؤولون أمريكيون خلال أحاديث خاصة بالإحباط المتزايد بشأن اخفاق إدارته في الإطاحة بمادورو من خلال العقوبات والدبلوماسية.

واعترفت الولايات المتحدة ومعظم الدول الغربية الأخرى بجوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا منذ يناير/ كانون الثاني من العام الماضي ،معتبرين أن إعادة انتخاب مادورو في 2018 مزورة، لكن الأخير احتفظ بدعم الجيش، بالإضافة إلى تأييد روسيا وكوبا والصين وإيران.