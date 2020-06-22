القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 الثلاثاء 2020/6/23 12:19 ص بتوقيت أبوظبي الثلاثاء 2020/6/23 12:19 ص بتوقيت أبوظبي

تصدت الدفاعات الجوية السورية، الإثنين، لأهداف معادية في محيط قاعدة حميميم بريف اللاذقية. وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، فأن أصوات الانفجارات العنيفة التي سمع دويها بمحيط مدينة جبلة بريف اللاذقية ناجمة عن تدمير أهداف معادية حاولت الاقتراب من المنطقة. وقالت الوكالة إن الدفاعات الجوية المسؤولة عن حماية قاعدة حميميم العسكرية تصدت للأهداف ودمرتها بالكامل أثناء محاولتها الاقتراب من محيط المنطقة. وأكد مصدر من قاعدة حميميم لـ "سبوتنيك" أن طائرات مسيرة مصدرها مناطق سيطرة المجموعات المسلحة بريف اللاذقية الشمالي الشرقي، حاولت الاقتراب من القاعدة قبل أن تتمكن الدفاعات الجوية من تفجيرها قبل وصولها لهدفها، مؤكدا عدم تسجيل أي أضرار تذكر.

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كانت هذه تفاصيل خبر وكالة الأنباء السورية: الدفاع الجوي يتصدى لطائرات معادية في محافظة اللاذقية شمال غرب البلاد المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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