الجيش السوداني: تصدينا لاعتداء من قوات إثيوبية في موقع الأنفال بالضفة الشرقية لنهر عطبرة المزيد

أعلن الجيش السوداني، الإثنين، أن قواته تصدت لاعتداء من بعض مكونات القوات الإثيوبية في موقع الأنفال بمنطقة الفشقة بالضفة الشرقية لنهر عطبرة.



وأكدت القوات المسلحة السودانية، في بيان، أن القيادات العسكرية في أديس أبابا و الخرطوم تواصلت واتفقت علي ضرورة مواصلة الحوار و ضبط النفس.



وقال مكتب الناطق الرسمي للقوات المسلحة السودانية، إنه:"قواتنا تصدت بقوة للاعتداء داخل الأراضي السودانية وكبدت المعتدين خسائر كبيرة وردتهم على أعقابهم و ردد " كانت قواتنا كعهدها حين تصدت ".



وأضاف مكتب المتحدث باسم الجيش السوداني، أن القيادات العسكرية في السودان وإثيوبيا تواصلت عقب الهجوم، واتفقت علي ضرورة مواصلة الحوار وضبط النفس.



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وتابع أن :"القوات المسلحة السودانية تؤكد حقها في الدفاع عن أرضها بكل الوسائل المشروعة وستظل ساهرة ومتيقظة ومصممة علي أداء واجبها في حماية أرض السودان وحدوده.

وفي نهاية مايو/ أيار الماضي، أكد المتحدث باسم الجيش السوداني العميد عامر محمد الحسن، أن محادثات بلاده مع الجانب الإثيوبي مستمرة بشأن مسألة الشريط الحدودي.



وقال إن الأوضاع الآن تعيش هدوءا حذرا في منطقة الفشقة الحدودية مع إثيوبيا.

وأشار إلى أن معالجة المشكلة تتم بالتزام القوات الإثيوبية بمنع دخول الميليشيات لمنطقة الفشقة، متعهداً بحماية المواطنين السودانيين وممتلكاتهم.

وتابع: "الجانب الإثيوبي هو من ينبغي عليه حل المشكلة لأنه يدعم الميليشيات، وإجراء أي مباحثات يجب أن يقوم على التزام أديس أبابا وعدم التسويف".