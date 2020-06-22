سعر الدولار في السودان اليوم الإثنين 22 يونيو 2020

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الإثنين في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستويات أمس، محققا 144 جنيها، وسجل سعر الأخضر على شاشة بنك السودان المركزي نحو 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.

وغلب سعر الدولار عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع، على شاشات معظم البنوك وشركات الصرافة العاملة في السودان.

أما في السوق الموازية، سجل سعر الدولار إلى 144 جنيها، وفقا لوسائل إعلام محلية، وسط حرب تشنها لجنة الطوارئ الاقتصادية على تجار النقد الأجنبي وسماسرته في السوق السوداء بالسودان.

وكان الفريق أول محمد حمدان حميدتي رئيس اللجنة الاقتصادية العليا في السودان، قد أقسم بأنه لن يترك شخصا يتاجر بالعملات الأجنبية "الدولار" مهما كان مركزه.

وقال متعاملون في النقد الأجنبي بالخرطوم لـ"الخليج 365"، إن قرارات لجنة الطوارئ الاقتصادية الأخيرة أحدثت ربكة كبيرة في السوق الموازية للعملات الصعبة، وسادت مخاوف أدت لارتفاع قيمة الجنيه السوداني.

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وأكدوا أن أغلب تجار العملة الأجنبية امتنعوا عن تحديد أسعار لها خشية الوقوع في خسائر مالية فادحة نتيجة قرارات اللجنة الاقتصادية وعزمها التعامل بحسم مع السماسرة والمضاربين في السوق السوداء.

واعتبر حميدتي، في تصريحات له قبل أيام، أن الدولار الأمريكي بمثابة "عدو لهم" ويستوجب أن يعمل الجميع حتى يتراجع سعره أمام الجنيه السوداني.

ويعاني السودان من أوضاع اقتصادية سيئة ناجمة عن ارتفاع معدل التضخم وتراجع قيمة العملة الوطنية "الجنيه" أمام النقد الأجنبي.

سعر اليورو والإسترليني

وسجل سعر اليورو 61.46 جنيه للشراء و61.77 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني 67.90 جنيه للشراء و68.24 جنيه للبيع، وفقا لشاشة بنك السودان المركزي.

سعر الريال والدرهم والدينار

وفيما يخص العملات العربية مقابل الجنيه السوداني، فقد سجل الريال السعودي 14.66 جنيه للشراء و14.73 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 14.97 جنيه للشراء و15.04 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 178.50 جنيه للشراء و179.39 جنيه للبيع، وفقا لبنك السودان المركزي.