بدء تشغيل القطار الداخلي بمطار جدة الجديد من اليوم

الخليج ٣٦٥ نت – بدأ مطار الملك عبد العزيز الدولي في تشغيل خدمة الناقل الآلي الداخلي المجانية “القطار الداخلي” من اليوم، وذلك لنقل مسافري الرحلات الدولية المغادرين والقادمين داخل مبنى المطار الجديد صالة (1)، من المنطقة A بعد إنهاء إجراءات السفر إلى المنطقة E لصالات السفر الدولية والعكس.
وأعلت إدارة المطار أن طول مسار الناقل الآلي يبلغ 1000 متر بطاقة استيعابية 4000 مسافر في الساعة، ويضم محطتين ومسارين يعمل بهما 10 عربات، في حين تبلغ الطاقة الاستيعابية لكل عربة 65 راكباً، وتصل المدة الزمنية بين المحطتين 85 ثانية، بينما تصل فترة انتظار المسافر كحد أقصى 170 ثانية.
وقد تم تزويد الناقل الآلي بجميع الأنظمة المتواجدة بصالات المطار مثل: نظام التكييف والإذاعة ونظم المعلومات، وتشمل جميع العربات مختلف أنظمة الإنذار ضد الحريق ومخارج الطوارئ؛ لضـمان سلامة وآمان الركاب.
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