أهم المعلومات عن جيلي فاريزون FX بيك أب الجديدة

الخليج ٣٦٥ نت – تستعد جيلي لتقديم بيك أب جديدة باسم “فاريزون FX”، مع العلم أن فاريزون هي علامة فرعية جديدة تابعة لجيلي، وستكون البيك أب مبنية على سيارة “بويي برو” SUV لجيلي وستصل للوكالات الصينية لاحقاً هذا العام.
بالطبع أهم اختلاف بين البيك اب والـ SUV هو الصندوق الخلفي الصغير نسبياً.. ويُذكر أن هذه ليست أول مرة تقوم فيها جيلي بتحويل سيارة ركاب إلى بيك أب، حيث صنعت عدة سيارات بيك اب في أوائل القرن الحالي بناءً على موديل هاوكينج هاتشباك.
بالنسبة للأبعاد فتصل طول FX إلى 193.1 إنش وعرضها 72 إنش وارتفاعها 67.4 إنش وقاعدة عجلاتها 105.1 إنش.
وننتهي عند الأداء، حيث ستشارك البيك أب الجديدة نفس محرك البنزين تيربو للـ SUV سعة 1.8 لتر بقوة 184 حصان وسرعة قصوى 150 كم\س.
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