سائق الفورمولا السابق أليكس زاناردي يتعرض لحادث وحالته غير مستقرة

الخليج ٣٦٥ نت – تعرّض سائق الفورمولا 1 والبطل الباراليمبي الإيطالي”أليكس زاناردي” لإصابة خطيرة في الجمجمة بعد تعرضه لحادث يـوم الجمعة، وتـم نقله بطائرة مروحية إلى المستشفى ليُجري عملية جراحية سريعة.
وبحسب ما ذكرته مستشفى “سانتا ماريا في سيينا”، فإن زاناردي لايزال في غيبوبة مستعيناً في ذلك بأجهزة التنفس الصناعي، مع استقرار القلب والجهاز التنفسي والتمثيل الغذائي إلا أن الظروف الحالية للاستقرار العام لا تسمح باستبعاد إمكانية تدهور الأوضاع.
وكان قد أعلن الطبيب “سابينو سكوليتا” رئيس قسم العناية المركزة بالمستشفى، أنه تم وضعه في غرفة العناية المركزة بعد خضوعه لجراحة في الأعصاب وفي الوجه والفكين استغرقت نحو ثلاث ساعات، وكشف عن وجود مشاكل محتملة تتعلق بالرؤية.
والجدير بالذكر أن زاناردي كان قد فقد ساقيه في حادث تصادم وقع خلال سباق للسيارات الصغيرة “كارتينج” في ألمانيا عام 2001، لكنه استأنف المشاركة في السباقات في العام التالي، ثم بدأ أيضاً في المشاركة بسباقات الدراجات الباراليمبية في 2007.
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