تطبيق شرط موافقة الوكيل أو الموزع عند استيراد السيارات من بعض الدول

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت الجمارك السعودية عن بدء تطبيق شرط موافقة الوكيل أو الموزع المقيّد في سجل الوكالات التجارية بوزارة التجارة، عند استيراد السيارات بكميات تجارية من الدول التي لا تسمح بدخول السيارات المعاد تصديرها من المملكة إلا بموافقة الجهة المختصة أو الوكيل المحلي فيها، وذلك اعتباراً من 1 يوليو 2020.
ويأتي ذلك وفقاً لقرار المملكة الخاص بتطبيق مبدأ “المعامله بالمثل” مع الدول التي تُطبق تدابير أو إجراءات أو قيوداً على صادرات المملكة، والتي لا تتوافق مع الاتفاقيات الدولية المبرمة معها.
والجدير بالذكر أن هذا الشـرط لا يشمل استيراد الأفراد للاستخدام الشخصي، وللحصول على هذه الموافقة يتطلب من العميل التواصل مع الوكيل أو الموزع المقيّد في سجل الوكالات التجارية لأخذ الموافقة وتعبئة النموذج الموحد الخاص بذلك والمتاح لدى جميع الوكلاء والموزعين المعتمدين.
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