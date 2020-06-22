سيارات كيا الجديدة لن تحتاج لدليل مالك ورقي لهذا السبب

الخليج ٣٦٥ نت – تقنيات الواقع المعزز ستغير أسلوب تعاملنا مع السيارات.. وآخر مثال على ذلك قادم من كيا، والتي أعلنت عن انطلاق تطبيق جديد للجوال باسم “دليل مالك كيا” بالتعاون مع جوجل كلاود، ما يعني عدم الاحتياج لدليل المالك التقليدي الورقي بعد الآن.
عبر استخدام كاميرا الجوال، يقوم التطبيق بشرح خصائص ومزايا مكونات السيارة المختلفة عند فحصها بالكاميرا، ما يجعل الأمر أكثر راحة بكثير من تقليب الأوراق في دليل مالك ورقي بحثاً عن معنى هذا الرمز أو ذاك.
وصرحت كيا أنه باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي المتطورة للتعرف على الصور من جوجل كلاود، سيتمكن التطبيق من فحص والتعرف على جميع رموز السيارة الداخلية على المفاتيح والأزرار من جميع الزوايا وشرحها للمالك.
وسيمكن تحميل التطبيق الجديد عالمياً لموديلات كيا الجديدة في النصف الثاني من 2020.
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