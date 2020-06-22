متحف أمريكي يفتح الأبواب لتفحص تيسلا سايبرتراك “صور وفيديوهات”

الخليج ٣٦٥ نت – تيسلا قدمت نسخة تجريبية لسايبرتراك بيك أب في متحف بيترسون للسيارات في مدينة لوس أنجلوس، والآن بإمكان الناس لأول مرة دخول للمتحف وتفحص البيك اب الكهربائية بالكامل لأول مرة بشكل مباشر.

ونذكر القراء أن البيك أب ستنطلق بعدة نسخ..نسخة Tri Motor بدفع رباعي الأكثر قوة للبيك اب تتسارع إلى 96 كم\س في 2.9 ثانية، ما يجعلها منافسة لأي سيارة خارقة في الأسواق، ونقارن هذا بدودج تشالنجر هيلكات ريداي 2019، والتي تصل لنفس السرعة في 3.8 ثانية، مع مدى يتعدى 800 كيلومتر وسرعة قصوى 209 كم\س، وتكلف هذه النسخة 69,900 دولار (262,000 ريال).

أرخص نسخة من الموديل هي سنيجل موتور سايبرتراك بدفع خلفي وسعر 39,900 دولار (150,000 ريال) ومدى 400 كيلومتر وتسارع إلى 96 كم\س في 6.5 ثانية.. وقد صرح ماسك أن التحكم في البيك اب سيكون أشبه ببورشه.

Advertisements