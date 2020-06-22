مرسيدس GLE تحصل على تعديلات فاخرة لتكون أقرب لمايباخ

الخليج ٣٦٥ نت – قدمت شركة Hofele الألمانية حزمة تعديلات جديدة لمرسيدس GLE لإعطائها طابع أقرب لمايباخ في الفخامة والرقي، بطلاء براق يجمع بين الأسود والذهبي. كما نرى شبك أمامي مختلف بلمسات كروم وفتحات أفقية، مع استمرار الكروم على المصد الأمامي وغطاء المحرك وفي الخلف، ونرى نظام عادم رباعي وجنوط 23 إنش بشكل توربيني وسطح مصقول. في الداخل نرى تغييرات شاملة لجلود السيارة مع استخدام جلود نابا والكانتارا الفاخرة ووضع شعار Hofele على ظهر المقاعد وغيرها. هذه الـ GLE المعدلة تدعم 4 ركاب فحسب بعد استبدال الأريكة الخلفية ووضع مقعدين يفصل بينهما كونسول أوسط، كما حصل صندوق الأمتعة على تعديلات كذلك بأرضية خشبية وزخرفات ألمنيوم والمزيد. Advertisements

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