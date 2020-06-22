كتب: باسل الحلواني
أزاحت شركة صناعة السيارات الأمريكية فورد، الستار عن سيارتها الجديدة كلياً المخصصة للطرق الوعرة وغير الممهدة "إكسبلورر".
تأتي "إكسبلورر" الجديدة، بطول 5.06 متر، وتحتوي على 3 صفوف من المقاعد، وتتمتع بالرحابة والسعة.
وتصل سعة حيز الأمتعة "الشنطة الخلفية"، إلى 2274 لتراً، وتتمتع مقصورتها الداخلية بنظام
زودت سيارة الطرق الوعرة "إكسبلورر"، بمحرك V6 سعة 0ر3 لتر، يزأر بقوة 336 كيلووات/457 حصان، مرتبط بناقل حركة مكون من 10 سرعات، كما تم تجهيز السيارة التي تزن 5ر2 طن، بنظام دفع رباعي ذكي.
ومن المقرر طرح نسخة أخرى هجينة من السيارة الأمريكية، تشتمل على محرك كهربائي بقوة 75 كيلووات وبطارية سعة 14 كيلووات مع مدى سير كهربائي خالص يصل إلى 40 كلم، وبفضل الدفع الهجين ينخفض معدل استهلاك الوقود إلى 9ر2 لتر/100 كلم.
كانت هذه تفاصيل خبر فورد الأمريكية تكشف عن إكسبلورر الجديدة المخصصة للطرق الوعرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.