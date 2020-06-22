فورد الأمريكية تكشف عن إكسبلورر الجديدة المخصصة للطرق الوعرة

كتب: باسل الحلواني

أزاحت شركة صناعة السيارات الأمريكية فورد، الستار عن سيارتها الجديدة كلياً المخصصة للطرق الوعرة وغير الممهدة "إكسبلورر".

تأتي "إكسبلورر" الجديدة، بطول 5.06 متر، وتحتوي على 3 صفوف من المقاعد، وتتمتع بالرحابة والسعة.

وتصل سعة حيز الأمتعة "الشنطة الخلفية"، إلى 2274 لتراً، وتتمتع مقصورتها الداخلية بنظام

ملتيميديا محدث مع أجهزة رقمية وشاشة لمسية والعديد من الأنظمة المساعدة، التي تنظم وتسهل عملية القيادة مثل التحكم الذكي في السرعة.زودت سيارة الطرق الوعرة "إكسبلورر"، بمحرك V6 سعة 0ر3 لتر، يزأر بقوة 336 كيلووات/457 حصان، مرتبط بناقل حركة مكون من 10 سرعات، كما تم تجهيز السيارة التي تزن 5ر2 طن، بنظام دفع رباعي ذكي.ومن المقرر طرح نسخة أخرى هجينة من السيارة الأمريكية، تشتمل على محرك كهربائي بقوة 75 كيلووات وبطارية سعة 14 كيلووات مع مدى سير كهربائي خالص يصل إلى 40 كلم، وبفضل الدفع الهجين ينخفض معدل استهلاك الوقود إلى 9ر2 لتر/100 كلم.