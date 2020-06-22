ياسر صالح رئيساً تنفيذياً للشركة الوطنية للسيارات "ناتكو"

كتب: باسل الحلواني

قررت الشركة الوطنية للسيارات "ناتكو"، المالكة لشبكة توزيع سيارات ركوب مرسيدس-بنز في مصر تعيين ياسر صالح إبراهيم رئيساً تنفيذياً للشركة، خاصة أنه يمتلك خبرة عالمية متميزة في مجال السيارات تتخطى الـ 28 عاماً، من خلال توليه العديد من المناصب القيادية والتنفيذية بعدد من شركات تصنيع وتوزيع السيارات في مختلف بلدان العالم، بالإضافة إلى مسيرته العملية والأدوار الهامة التي تقلدها داخل وخارج مصر.

بدأ ياسر صالح مسيرته المهنية مع علامة مرسيدس-بنز من خلال منصبة كمدير للتصدير بشركة صناعة وسائل النقل MCV ونجح في إنشاء شبكة توزيع دولية لتصدير أوتوبيسات مرسيدس-بنز المُصنعة في مصر إلى معظم دول أفريقيا والشرق الأوسط، ثم تولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة "سابل مرسيدس-بنز" بالجزائر وهي الشراكة الألمانية الجزائرية

التي نتج عنها تأسيس مصنع مرسيدس-بنز الجزائر عام 2013.

بعد ذلك تولى ياسر صالح منصب الرئيس التنفيذي للشركة "المصرية الألمانية للسيارات EGA" وكان شريك فعالاً في مفاوضات عودة مرسيدس-بنز لتصنيع موديلاتها بمصر في مصانع EGA بالسادس من أكتوبر. وكذلك تصدير أقراص الفرامل من مصانع الشركة إلى مرسيدس-بنز بألمانيا باعتبار الشركة المصرية الألمانية للسيارات EGA مورد معتمد دولي لدى مرسيدس-بنز.

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ويحظى ياسر صالح بسجل حافل من النجاحات في تحقيق النمو وإجراء التغييرات الإيجابية في الشركات التي تولى الإشراف عليها، وهو ما يسعى إلى تحقيقه في الشركة الوطنية للسيارات -ناتكو، والتي تتمتع بمكانة مرموقة في السوق المصري.

أعرب ياسر صالح، عن سعادته بالانضمام إلى فريق عمل ناتكو، والتي تعد كياناً ضخماً وشريكاً محلياً رائداً في قطاع السيارات الذي يضم تحت مظلته باقة متنوعة من الانشطة والمنتجات والخدمات المبتكرة التي تخدم مجال السيارات حيث تتضمن مجال تصنيع وتجميع السيارات وقطع الغيار، وكذلك مجال خدمات البيع وما بعد البيع داخل سوق السيارات المصري، مما له عظيم الأثر في تنمية وتطوير قطاع صناعة السيارات ، وستدعم إستراتيجية تحويل مصر إلى دولة ومركز إستراتيجي لتصنيع السيارات.

وقال: " تمتلك مؤسسة "ناتكو تاريخا من الإنجازات التي تحققت على مدار أكثر من 31 عاماً وتكوين شبكة واسعة من الشركات التابعة لها التي تعمل في كل ما يتعلق بقطاع السيارات، وهو ما يلقى على عاتقي مسئولية تجعلني أعمل بقوة على استغلال كافة إمكانيات جميع العاملين، مع الحرص على تنمية روح الإبتكار بداخلهم، بما يساهم في إضافة المزيد من النجاحات إلى قائمة الإنجازات التي حققتها ناتكو على مدار تاريخها".