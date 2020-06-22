خطة تويوتا لسحق الفيروس.. حان وقت الإنتاج

تتوقع شركة تويوتا موتور كورب لصناعة السيارات تعزيز إنتاجها خلال شهر يوليو/ تموز المقبل، وذلك بعدما تعيد فتح مصانعها عقب إغلاقها بسبب تفشي فيروس كورونا.



وقالت الشركة في بيان اليوم الإثنين إنها ستنتج عدد سيارات أقل مقارنة مع خطة أصلية للشركة بنسبة 10% في الشهر المقبل مع استئناف متدرج للإنتاج.

ونقلت وكالة بلومبرج عن تويوتا القول إنه من المتوقع أن تصل إلى 90% من إنتاجها المستهدف.

وأوضحت الشركة أن ستة خطوط إنتاج سوف يستمر تعليقها خلال الشهر المقبل لمدة 16 يوما، مقارنة بـ 25 خطا مغلقا وتوقف عمل لمدة 133 يوما خلال شهر يونيو/ حزيران الجاري.

وكان تفشي فيروس كورونا قد أجبر شركات صناعة السيارات حول العالم على إغلاق قاعات العرض والمصانع مما أثر على الإيرادات.

وكان ميتسورو كاواي رئيس الموارد البشرية بالشركة قد قال مطلع هذا الشهر إنه على الرغم من أن تويوتا علقت عمل بعض من مصانعها المحلية من أبريل/ نيسان الماضي حتى يونيو/ حزيران الجاري، إلا أن ذلك لن يغير خطتها لإنتاج ما لايقل عن 3 مليون سيارة سنويا في اليابان.

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وذكرت الشركة أنها تعتزم تقليص الإنتاج في يوليو/ تموز بواقع 71 ألف سيارة عن الهدف الأصلي وهو حوالي 700 ألف سيارة. ورغم أن الانتاج لم يعد لمستواه الطبيعي إلا أن الخفض في يوليو/ تموز المقبل أقل منه في يونيو/ حزيران الجاري حين بلغ 20%.

وقال متحدث "نتوقع أن يستمر التعافي في أغسطس/ آب".

وخلال الفترة من أبريل/ نيسان إلى يوليو/ تموز من العام الجاري، تتوقع تويوتا انخفاض الإنتاج العالمي 30% عن الخطة الأصلية التي وُضعت قبل تفشي الفيروس وهبوط الطلب على السيارات.

وأنتجت الشركة نحو 3.7 مليون سيارة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وفي الداخل، تخطط تويوتا لخفض الإنتاج بواقع 39 ألف سيارة في يوليو/ تموز المقبل.

وتنتظر المجموعة "انتعاشاً تدريجياً" للسوق العالمية اعتباراً من النصف الثاني لعام 2020، قبل أن تستعيد في أواخر العام المستويات نفسها لعام 2019.

وحققت المجموعة زيادةً بنسبة 10,3 % لأرباحها الصافية في 2019-2020، التي بلغت 2076,18 مليار ين (17,9 مليار يورو).