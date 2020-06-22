لعشاق الفخامة.. رسميا مرسيدس تقدم الموديل E 63 AMG الجديد

تعد السيارة مرسيدس E 63 AMG الجديدة من أقوى وأكثر السيارات السيدان الرياضية المميزة، التي قدمت خلال الفترة الأخيرة.

وكشفت شركة مرسيدس النقاب عن الموديل E 63 AMG الجديد بنسختيه الصالون والكومبي.



وأوضحت الشركة الألمانية أن الموديل الجديد يمتاز من خلال المقدمة الجديدة والتصميم الجديد لشبكة المبرد والكشافات ومبيت العجلات المفتول العضلات والمآزر والعتبات الجديدة.

Advertisements

كما تتمتع المقصورة الداخلية بشاشات محدثة ومفهوم مطور للاستعمال ومقود جديد كليا.

ويتوفر للسيارة محرك تربو V8 يولد في الموديل الأساسي قوة 420 كيلووات/571 حصان، كما يتوفر بقوة 450 كيلووات/612 حصان في الموديل E 63 S.

وتكفي هذه القوة لتتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 3.4 ثانية، والانطلاق بسرعة قصوى تصل إلى 330 كلم/س، في حين يتراوح معدل استهلاك الوقود بين 11.6 و11.9 لتر/100 كلم.

كما زودت السيارة بنظام تعليق AMG Ride Control + دعم هوائي متعدد الغرف ونظام تخميد قابل للتعديل يوفر ثلاثة أوضاع مختلفة أولها "المريح" و"الرياضى و"الرياضى+". وهناك وضع Drift بشكل قياسي ويسمح للسائق باختيار الدفع الخلفى وحدة .