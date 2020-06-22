بملامح أكثر حدة.. بي إم دبليو تدشن أيقونتها الرياضية M5

تستعد شركة بي إم دبليو لإطلاق أيقونتها M5 الرياضية الجديدة خلال يوليو/ تموز المقبل بسعر يبدأ من 120 ألف و900 يورو.



وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة M5 تظهر بملامح جديدة على المقدمة والكشافات، التي تبدو بملامح أكثر حدة، والمآزر المهيبة، فضلا عن التصميم الأنيق للمصابيح الخلفية.

وعلى صعيد الدفع تبقى السيارة معتمدة على سواعد محرك سعة 4.4 لتر بقوة 441 كيلووات/600 حصان أو 460 كيلووات/625 حصان.

- مواصفات خارقة

وتتسارع السيارة الصالون من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 3.3 ثانية، في حين تصل سرعتها القصوى إلى 250 كلم/س، والتي يمكن زيادتها إلى 305 كلم/س بحسب الرغبة.

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أما متوسط استهلاك الوقود فيبلغ 10.5 لتر/100 كلم.

وكانت الشركة البافارية تروج لجيل الفئة الرابعة الجديد والمنتظر إطلاقه في أكتوبر/ تشرين الأول القادم من خلال معدل استهلاك يتراوح بين 3.9 لتر بنزين/100 كلم و6.8 لتر ديزل.

ومن المميزات، التي يقدمها الموديل الجديدة، تطويرات وتحديثات تم إجراؤها على نظام الاستعمال مع الشاشات الكبيرة ونظام نقل الحركة، وكذلك التحسينات على مجموعة التعليق.

- أزمات

وقد واجهت الشركة الألمانية من الأزمات مع تفشي فيروس كورونا الجديد مما أثر على مبيعاتها خلال الفترة الماضية، ما دفعها لإجراء العديد من التعديلات على طرازاتها المميزة لتنشيط المبيعات.

وكانت توقعات بي إم دبليو في منتصف مارس/آذار الماضي تشير إلى أن وقف الإنتاج بسبب انتشار فيروس كورونا سيستمر 4 أسابيع، لكنه استمر إلى قرابة 6 أسابيع، كما أن وتيرة الإنتاج لم تستعد طاقتها الكاملة على الفور في مصانع الشركة في أوروبا وجنوب أفريقيا وأمريكا الشمالية، فضلا عن التشكك فيما إذا كان العملاء سيقبلون من فورهم على شراء السيارات كما كان الحال قبل الأزمة، أم لا.