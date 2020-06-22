"ديفيندر" الجديدة كلياً تصل إلى "السعودية"

وصلت إلى المملكة العربية السعودية أول دفعة من سيارة جاجوار لاندروفر الجديدة كلياً "ديفيندر"، والتي تعد من سيارات الدفع الرباعي الأكثر قدرة بفضل قوة وكفاءة محركاتها، ومجموعة التقنيات الذكية الخاصة بالطرقات الوعرة، وتتوافر السيارة بمجموعة مختلفة من الخيارات من محركات البنزين تلبي جميع الأذواق والبيئات.

تتضمن محركات البنزين، محركاً رباعي الأسطوانات بقوة 300 حصان، ومحرّكاً أكثر قوة سداسي الأسطوانات بقوة 400 حصان، مزوداً بتقنية المركبات الهجينة الخفيفة (MHEV) ذات

الكفاءة المرتفعة، وجميع المحركات تعمل من خلال صندوق التروس ZF ثماني السرعات الأوتوماتيكي.

يتم تقديم نظام الاستجابة للتضاريس القابل للضبط للمرة الأولى مع ديفندر الجديدة، ما يتيح لخبراء الطرقات الوعرة أن يقوموا بضبط إعدادات مركبتهم لتلائم الظروف بشكل مثالي، فيما يمكن للسائقين غير الخبراء أن يتركوا لهذا النظام مهمة اختيار الإعدادات الأنسب للتضاريس التي يقطعونها، باستخدام الوظيفة

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الآلية الذكية.

وتساعد تكنولوجيا الرؤية الأرضية المتقدمة من لاند روڤر السائقين على الاستفادة من كافة قدرات سيارة ديفندر، عبر عرض شاشة اللمس المركزية للمنطقة المخفية عادة بغطاء المحرك، والتي تقع مباشرة أمام العجلات الأمامية.

تأتي السيارة بشكل خارجي فريد، مع الأجزاء المعلقة الأمامية والخلفية الصغيرة التي توفر زاوية اقتراب وزواية مغادرة ممتازتين، وقد أعاد مصممو لاند روڤر تصور الملامح المعروفة لسيارة ديفندر.

وتم نقل أسلوب التصميم المميز بالخلفية المكشوفة في سيارة ديفندر الأصلية إلى الداخل، عبر إظهار عناصر مختلفة من الهيكل يتم إخفاؤها عادةً، مع التشديد على البساطة والطابع العملي.