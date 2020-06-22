كتب: باسل الحلواني
أعلنت مجموعة IFG جروب، وكيل علامة ساوإيست في مصر، برئاسة محمد فرج، عن إمكانية إجراء تجربة قيادة للعملاء الراغبين في اختبار السيارة ساوإيستDX3 الجديدة .
قال وكيل علامة ساوإيست التي تمتلك شركة ميتسوبيشى موتورز اليابانية 25% من أسهمها، إنحجز تجربة القيادة سوف يكون من "السبت إلى الخميس" بمحافظة القاهرة.
وحول طرق حجز تجربة القيادة، أكدت مجموعة IFG جروب، أن الحجز يتم عن طريق الخط الساخن 16434، أو من خلال الموقع الرسميلسيارات ساوإيست في مصر.
وتتوافر "ساوإيست DX3"، بفئتين من التجهيزات في السوق المصرية، ويبلغ سعر الفئة الأولى من السيارة 239900 جنيه، أما الفئة الثانية فيبلغ سعرها 275 ألف جنيه.
من ناحية أخرى أعلنت "ساوإيست مصر"، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن اختيار المصرية للسيارات، موزعاً معتمداً للعلامة في جميع فروعها.
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل ساوإيست يعلن عن مواعيد تجارب قيادة "DX3".. ويعتمد "المصرية للسيارات" موزعاً للعلامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.