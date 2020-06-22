وكيل ساوإيست يعلن عن مواعيد تجارب قيادة "DX3".. ويعتمد "المصرية للسيارات" موزعاً للعلامة

كتب: باسل الحلواني

أعلنت مجموعة IFG جروب، وكيل علامة ساوإيست في مصر، برئاسة محمد فرج، عن إمكانية إجراء تجربة قيادة للعملاء الراغبين في اختبار السيارة ساوإيستDX3 الجديدة .

قال وكيل علامة ساوإيست التي تمتلك شركة ميتسوبيشى موتورز اليابانية 25% من أسهمها، إن

حجز تجربة القيادة سوف يكون من "السبت إلى الخميس" بمحافظة القاهرة.

Advertisements

وحول طرق حجز تجربة القيادة، أكدت مجموعة IFG جروب، أن الحجز يتم عن طريق الخط الساخن 16434، أو من خلال الموقع الرسمي

لسيارات ساوإيست في مصر.

وتتوافر "ساوإيست DX3"، بفئتين من التجهيزات في السوق المصرية، ويبلغ سعر الفئة الأولى من السيارة 239900 جنيه، أما الفئة الثانية فيبلغ سعرها 275 ألف جنيه.

من ناحية أخرى أعلنت "ساوإيست مصر"، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن اختيار المصرية للسيارات، موزعاً معتمداً للعلامة في جميع فروعها.