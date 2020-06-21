المتحدث باسم الجيش الليبي: قواتنا تدافع عن كرامة وحرية واستقلال ليبيا ضد الاحتلال التركي المزيد

قال اللواء أحمد المسماري الناطق باسم الجيش الليبي، الأحد، إن قوات الجيش تدافع عن كرامة وحرية واستقلال ليبيا ضد الاحتلال التركي الغاشم، معلنا منطقة حظر طيران بطول 195 كيلومتر تبدأ من شرق سرت.



وأضاف المسماري، أنه تم إصدار توجيه بمنع نقل أي معلومات عسكرية عن تحركات القوات المسلحة الليبية، مؤكدا أنه سيتم التعامل مع أي هدف في منطقة الحظر الجوي المفروض.

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وأوضح المسماري، أن قوات الجيش الليبي تحارب نيابة عن العالم والدول العربية، مشيدا بدور مصر الحيوي ومساندتها للشعب الليبي، مؤكدا أنه جاء من منطلق القومية العربية، وتابع المسماري قائلا: "الاحتلال التركي لا يهدد منطقتنا فقط بل يضر أوروبا أيضًا".

وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي، أن القوات صمدت في جفرة وسرت، مضيفا أن تنظيم الإخوان حاول تضليل الرأي العام وبث معلومات مغلوطة.

وطالب المسماري، بضرورة حل المليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس، وتابع قائلًا:"موقفنا العسكري هو الأفضل وبدأنا في جني ثمار معركتنا".