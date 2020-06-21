وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية: اتفقت مع أمين عام الخارجية الفرنسية على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا وخاصة سرت المزيد

دعا وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، الأحد، لوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا وخاصة في سرت.

وقال في تغريدة نشرها على "تويتر"، "أجريت مشاورات مثمرة مع أمين عام وزارة الخارجية الفرنسية حول ليبيا".

وأضاف قرقاش: "متفقون تماما مع الأصدقاء الفرنسيين على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار حفظا لأرواح المدنيين وخاصة في سرت".

وتابع: "نضم صوتنا إلى الموقف الفرنسي الواضح بشأن التدخلات الأجنبية وأولوية الحل السياسي الجامع للليبيين".<

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>والخميس، أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، فتح تحقيق في حادثة اعتراض فرقاطة تركية لأخرى فرنسية في البحر المتوسط.

واتهمت فرنسا، الأربعاء، البحرية التركية بالتصرف بطريقة "عدائية" تجاه شركائها في حلف شمال الأطلسي لمنعهم من تطبيق حظر الأمم المتحدة على السلاح في ليبيا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول في بيان شديد اللهجة الأربعاء: إن" انتهاكات الحظر لا سيما من جانب تركيا هي العائق الرئيسي أمام تحقيق السلام والاستقرار" في ليبيا".

وأكدت الخارجية الفرنسية، أنه يتم حاليا دراسة الرد على الانتهاكات التركية في ليبيا، خاصة دعم أنقرة لحكومة طرابلس يعارض كل الجهود الرامية لإعلان هدنة في ليبيا.

وكان مسؤول بوزارة الدفاع الفرنسية، قال إنه يتعين على حلف شمال الأطلسي - الناتو، ألا يدفن رأسه في الرمال فيما يتعلق بتصرفات تركيا الأخيرة تجاه أعضائه.