"سورينتو" تقتنص لقب "أفضل سيارة دفع كلي لعام 2020"

كتب: باسل الحلواني

حققت السيارة "سورينتو"، أيقونة شركة صناعة السيارات الكورية "كيا"، لقباً عالمياً جديداً، بعدما تم اختيارها كأفضل سيارة دفع كلي لعام 2020، ضمن مسابقة "أوتو بيلد ألراد".

من المنتظر طرح الجيل الرابع من "سورينتو"، التي تم إطلاقها عالمياً عبر بث مباشر على فيسبوك في مارس الماضي، في أسواق مختارة من الشرق الأوسط وأفريقيا في الربع الثالث من عام 2020.

شهدت هذه المسابقة المعروفة، التي تنظمها مجلة "أوتو بيلد ألراد"، الأكثر مبيعاً في أوروبا بين مجلات سيارات الدفع الرباعي، حصول سيارة كيا المميزة على جائزة فئة التصميم، وهذه هي الجائزة الثالثة على التوالي لسيارات كيا من “أوتو بيلد ألراد”، حيث صوت

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قراء المجلة سابقاً لسيارة الصالون الرياضية كيا ستينجر كأفضل سيارة مستوردة ضمن فئة "سيارات الدفع الكلي بسعر أكثر من 40,000 يورو" لعامي 2018 و2019.

يعتمد تصميم الإصدار الجديد على الجماليات والحضور المتميز للأجيال السابقة من سيارة سورينتو، مع خطوط وحواف أكثر حدّة ونسب أكثر ديناميكية تمنحها لمسة رياضية أكثر تميزاً، كما أن الجيل الرابع من سورينتو هو أول سيارة من كيا تبنى باستخدام الهيكل القاعدي الجديد لسيارات الدفع الرباعي متوسطة الحجم، لتتمتع بنسب أفضل وتوفر المساحة اللازمة لدمج مجموعات نقل الحركة الكهربائية بكفاءة.

كما توفر مقاعد مريحة تتسع لما يصل إلى 7 أشخاص، وأكبر مساحة للأمتعة في فئتها (تصل إلى 910 لتر، وفقاً للطراز والمحرك)، وتضاف إلى ميزات الراحة فيها تنجيد فرش السيارة بجلد نابا (Nappa) ونظام صوت محيطي من “بوز” (BOSE)، أما بالنسبة للسائق، فتتميز السيارة بعداد رقمي بالكامل، وشاشة على الزجاج الأمامي، ونظام ملاحة بشاشة حجمها 10.25 بوصة.

تتضمن أنظمة مساعدة السائق المبتكرة في سيارة سورينتو نظام “مثبت السرعة الذكي المعتمد على نظام الملاحة” (NSCC) و”مساعدة القيادة على الطرقات سريعة” (HDA)، فيما تتيح ميزة “المساعدة الذكية لركن السيارة عن بعد” (RSPA) التحكم بالسيارة عن بعد عبر المفتاح وإخراجها من الموقف أوتوماتيكياً. كما تأتي هذه السيارة مزودة بميزة ضرورية للرحلات على الطرقات الوعرة، وهي نظام وضعية التضاريس الذي يساعد على تحقيق قوة جر أفضل على الطين والرمال وحتى على الثلج.