عودة سباقات فورمولا إي 2021 إلى الدرعية

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت وزارة الرياضة عن استضافة المملكة للجولتين الثالثة والرابعة من سباقات فورمولا إي 2021 في الـ26 والـ27 من فبراير المقبل بالدرعية، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

وأعرب الأمير “عبد العزيز بن تركي الفيصل” وزير الرياضة، عن فخره وسعادته باستضافة المملكة جولات سباقات الفورمولا إي للسيارات الكهربائية للعام الثالث على التوالي بالدرعية، وقال: “استضافة المملكة لهذا السباق العالمي للسنة الثالثة على التوالي، يؤكد قدرتنا ـ ولله الحمدـ على استضافة أكبر وأعرق المنافسات الرياضية العالمية، نظير الدعم غير المحدود الذي نجده من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ودليل قدرتنا على استضافة مثل هذه السباقات التي تحظى بشعبية واهتمام عالمي كبير.

وأضـاف: “نعد الجميع بأن يظهر هذا السباق العالمي في أبهى وأفضل صورة، ونستعد لاستقبال العالم في الدرعية التاريخية هذه المنطقة، التي تعدُّ بالنسبة لنا كسعوديين مصدر تاريخ وإرث كبير، وتعكس صورة مميزة عن ماضينا العريق، ونسعد دون شك بجميع المشاركين والجماهير من داخل وخارج المملكة بحضورهم واستمتاعهم وسط أجواءمليئة بالحماس والتشويق”.

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والجدير بالذكر أن سباق فورمولا إي للسيارات الكهربائية في عام 2019 بالدرعية، قد شهد تواجد 24 متسابقاً عالمياً يمثلون العديد من الشركات الكبرى، مثل “بورشة ومرسيدس بنز”، وبالتأكيد سيظهر السباق المُنتظر في أبهى صـورة أيضاً.