طريقة التأكد من كفاءة سيارتك المستأجرة في 5 خطوات

الخليج ٣٦٥ نت – مع كل مرة تقوم باستئجار سيارة جديدة، فإن المراحل الاولى تعتبر الأهم في قيادتك، حيث تتعرف على السيارة بداية من أزرار النوافذ والمكيف وصولاً إلى التحكم في المقود، لذا نقدم لك نصائح مهمة حول كيفية التعامل عند ركوب سيارة جديدة.

قبل ركوب السيارة: عليك التحقق من وجود أي خدوش، لا تخف من التقاط الصور باستخدام الكاميرا أو الهاتف الذكي.

دخول السيارة

الخطوة الاولى: بمجرد دخولك للسيارة قم بتشغيل المحرك واتركه لفترة، فهذا يتيح لك الفرصة للتأكد من أن السيارة تعمل بشكل جيد إلى حد ما، مع عدم وجود ضوضاء غريبة.

الخطوة الثانية: قم بتشغيل مكيف السيارة والتأكد من أدائه، حيث أن المكيف في دول ذات الحرارة المرتفعة مثل الخليج يمثل أهمية قصوى، فقط قم بتشغيله مع المحرك واتركه لفترة للتأكد من مستوى تبريده.

الخطوة الثالثة: قبل التحرك بالسيارة تأكد من عمل نظام الملاحة الخاص بالسيارة، أما إذا لم يكن متوفر فتأكد منه من خلال الجوال

الخطوة الرابعة: قم بتعديل المقعد والمقود حتى تتأكد من أنسب وضع لك، ثم قم بتعديل المرايا الجانبية ومراية الرؤية الخلفية، للتأكد من الحصول على أنسب وضعية للقيادة.

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الخطوة الخامسة: قم بالتعرف على كل الأزرار الموجودة في السيارة وتجربتها مثل أزرار النوافذ وأزرار المكيف والمساحات الأمامية والراديو وزر تشغيل المحرك وكيفية تشغيل إضاءة السيارة…إلخ.

وأخيراً أنت جاهز الآن للاستمتاع بتجربة قيادة سيارتك المستاجرة والحصول على أفضل تجربة ممكنة.

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