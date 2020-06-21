تشكيل لجنة من أربع جهات حكومية لحل أزمة الازدحام المروري بأبها

الخليج ٣٦٥ نت – أعلن السيد “محمد بن بريق” رئيس المجلس البلدي بأبها، عن إعداد خطـة لحل أزمة الإزدحام والاختناقات المرورية التي شهدته المدينة مؤخراً من قبل المصطافين، ويأتي ذلك بعد تداول مقاطع مصورة أظهرت زحامـاً شديداً خلال الأيام الماضية وتسببه في شلل الحركة المرورية بالحزام الدائري بأبها وفي طريق السودة.

وبيّن “بن بريق” أن الخطة تم إعدادها ومناقشتها بالأمس من قِبل أربع جهات حكومية، حيث ضمّت اللجنة إلى جانبه الدكتور “وليد الحميدي” أمين المنطقة واللواء “عبدالعزيز المغلوث” مدير شرطة عسير، والعقيد “يحيى الشهراني” مدير مرور المنطقة.

وكشفت مصادر مطلّعة أنه تم تطبيق الخطة على الطبيعة وتبيين مناسبتها، إلى جانب طرح 6 حلول عاجلة لفك الاختناقات، تشمل: تحويل حركة بعض الشوارع لاتجاه واحد، إغلاق بعض الإشارات على الحزام، تعيين مسارات للباصات، إيجاد طرق أخرى بديلة، إزالة بعض الأرصفة وتقليل حجمها، إغلاق المنطقة المركزية وقت الذروة.