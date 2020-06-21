نصائح هامة لتنقية الهواء داخل سيارتك في الصيف

الخليج ٣٦٥ نت – يعاني الكثير من قائدي السيارات من انتشار رائحة العفن في سيارتهم بعد انقضاء فصل الشتاء، وبداية تشغيل مكيف الهواء، مع عدم درايتهم سبب انتشار هذه الرائحة.

يرجع انتشار رائحة العفن بالسيارة إلى عدة أسباب، منها عدم تشغيل مكيف السيارة خلال فصل الشتاء مع إهمال صيانته، وهو ما يساعد على تكاثر البكتيريا في أجزاء المكيف، بالإضافة إلى ارتفاع الرطوبة.

وخلال السطور التالية سنقدم لكم 5 نصائح هامة يجب اتباعها للتخلص من رائحة العفن والحصول على هواء نقي داخل مقصورة السيارة.

تغيير فلتر المكيف

يعمل الفلتر على تنقية الهواء الداخل للسيارة من الاتربة والحشرات الصغيرة، وتتكاثر البكتيريا داخله ما يسبب رائحة العفن، لذا يفضل تغيير فلتر المكيف مرتين في العام.

تنظيف المكيف

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يجب تنظيف مجرى وفتحات المكيف، وذلك باستخدام بخاخات منظفة خاصة ، ويتم رش المادة الموجودة بها في فتحات ومكونات المكيف.

التخلص من الرطوبة

بعد انقضاء فصل الشتاء تتراكم الأوساخ أسفل سجاد أرضية السيارة، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الرطوبة وظهور رائحة العفن، لذا يجب تنظيف السيارة جيداً، والتحقق أيضاً من تحرير المصارف المسدودة والتحقق من عناصر الإحكام.

صيانة المكيف



يجب المداومة على صيانة أجزاء المكيف، والتحقق من عدم وجود تسرب بالنظام، مع ضبط وتزويد سائل التبريد به.

تشغيل المروحة على فترات

يجب تشغيل المروحة على فترات وعدم غلقها بشكل مستمر، حتى يتم التخلص من الهواء المحمل بالعفن للمساعدة على دخول هواء نقي جديد.