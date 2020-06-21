تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تطبق قيوداً على صادرات المملكة

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت الهيئة العامة للتجارة الخارجية أن المملكة ستُطبّق عدداً من الإجراءات والتدابير على وارداتها (تشمل استيراد السيارات) من الدول التي تُطبّق تدابيراً وقيوداً على صادرات المملكة إليها، والتي لا تتوافق مع التزاماتها في الاتفاقيات الدولية.

وبيّنت الهيئة أن هذه الإجراءات التي ستتخذها المملكة تندرج تحت مبدأ المعاملة بالمثل، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيق ذلك ابتداءاً من يوم الأربعاء 10 ذي القعدة 1441هـ الموافق 1 يوليو 2020م، ولكن لم يتم التصريح بعد عن الإجراءات التي سيتم تطبيقها والسلع المستوردة المشمولة بهذا القرار أو الدول المعنية.

وأضاف البيان أن التوجّه لتطبيق مثل هذه الإجراءات من شأنه تقليل الأثر السلبي على التبادل التجاري مع تلك الدول، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص وتمكين نفاذ صادرات المملكة، إلى جانب الحفاظ على فرصة المنافسة العادلة في النفاذ البيني.

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والجدير بالذكر أن ذلك القرار يأتي بعد ملاحظة تطبيق عدد من الدول لتدابير واشتراطات وإجراءات لا تتوافق مع نصوص وأحكام الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الدولية، ولا تحقق المنافسة العادلة والمتكافئة للتجارة البينية مع تلك الدول، كما أنّ لهـا تداعيات سلبية على تمكين تنافسية القطاع الخاص بالمملكة من النفاذ لتلك الأسواق.