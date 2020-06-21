“بالصور” شاهد تاريخ لكزس LS وتطورها خلال 30 عاماً

الخليج ٣٦٥ نت – من منا لا يعرف لكزس LS السيارة الأهم في أسطول سيارات الشركة اليابانية، فهي دائماً ما كانت معروفة بتصميمها المتألق والراحة الممتازة فيها والموثوقية العالية لها، ونستعرض فيما يلي تاريخ تطور السيارة الأنيقة عبر خمسة أجيال.

الجيل الأول (1990-1994)

عندما تم تقديم هذا الجيل الأول في عام 1990، كان من بين السيارات الأولى التي حصلت على شاشة مكيف رقمية، وأحزمة أمان قابلة للتعديل كهربائياً، ومقاعد أمامية مدفأة ومصابيح أمامية ذاتية الإغلاق، هذا بالإضافة إلى نظام تعليق هوائي ونظام صوتي ممتاز.

واعتمدت السيارة حينها على محرك V8 بقوة 250 حصان متصل بناقل أوتوماتيكي 4 سرعات جديد، إضافة لوجود نظام تعليق مستقل، حيث استطاعت التسارع حتى 100 كم/س خلال 8.5 ثانية قبل بلوغ سرعة 250 كم/س القصوى.

لا عجب أن هذا الجيل الأول حقق نجاحًا في البيع بين 21000 و 42000 سيارة سنويًا، سبب آخر لنجاحه هو حقيقة أنه كان أقل من سعره بشكل خطير بالمقارنة مع السيارات المماثلة في السوق في ذلك الوقت.

الجيل الثاني (1995- 2000)

جاء الجيل الثاني من السيجان الفخمة مع تحديثات واسعة، حيث اعتمد على قاعدة عجلات أطول وهو ما سمح بالحصول على مساحة تخزينية أكبر ومقصورة أكبر.

كما حصلت أيضاً على محرك V8 محدث سعة 4 لتر بقوة 260 حصان، مع اقتصادية أكبر في استهلاك الوقود.

ورغبة في الحفاظ على المبيعات الممتازة للسيارة، قامت الشركة بإجراء تحديثات منتصف العمر لطراز 1997، حيث تم تحسين الاقتصاد في استهلاك الوقود، ناهيك عن تحديثات ميزات السلامة والأمان وتطوير الديناميكية الهوائية في السيارة.

الجيل الثالث (2000-2006)

زاد حجم الجيل الثالث من LS بشكل أكبر من سابقاتها، كما نجح التصميم الجديد في إثبات كفاءة الديناميكية الهوائية للسيارة ومه تحريك المحرك إلى الخلف، فقد حقق استقرارًا أفضل، ومع محرك رائع بقوة 290 حصان، وبفضل هذه المميزات العديدة للسيارة استطاعت أن تصبح السيارة الأكثر مبيعاً في الولايات المتحدة في ذلك الوقت.

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وفي عام 2004 قدمت الشركة تحديثات منتصف العمر للسيارة، وتضمنت التعديلات تغييرات واسعة في مقدمة السيارة وخلفها ولكن أيضًا تحت غطاء المحرك.

حيث تم ترقية علبة التروس إلى إصدار 6 سرعات وبجانب هذه الإضافات وموثوقية LS، أصبحت السيارة منافسًا خطيرًا حتى لسيارات السيدان الأوروبية الفاخرة.

الجيل الرابع (2007-2017)

مع إطلاق الجيل الرابع استطاع تحقيق نجاحًا فوريًا منذ البداية ، حيث حصل على جائزة سيارة العام، وبجانب التغييرات الواسعة في التصميم، حصلت السيارة أيضاً على محرك V8 سعة 4.6 لتر بقوة 380 حصان متصل بناقل أوتوماتيكي جديد كلياً من 8 سرعات.

هذا بالإضافة إلى حصلوها على محرك هجين، لتصبح أول سيارة فاخرة في العالم بمحرك هجين.

الجيل الخامس ( 2018- حتى الآن)

حصلت السيارة على تصميم جديد كلياً أكثر عصرية، هذا بالإضافة إلى محرك V6 سعة 3.5 لتر بقوة 311 حصان مع مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ10 سرعات، ومحرك هجين بقوة 354 حصان مع ناقل حركة متعدد المراحل.

واستطاعت السيارة أن تجذب الأنظار بسهولة بفضل الديناميكية المميزة والفخامة الداخلية، وهو ما جعلها واحدة من أنجح سيارات الشركة في الأعوام الأخيرة.