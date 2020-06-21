الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين حول إمكانية نقل ملكية السيارة مع وجود مخالفات مرورية. وجـاءت إجابة إدارة المـرور لتؤكد إمكانية نقل ملكية السيارة حال وجود مخالفات مرورية ولكن بشـرط، وقال المرور في هذا الشأن: “وجود مخالفات مرورية على المالك لا يمنع نقل ملكية السيارة بشرط سريان الاستمارة والفحص الدوري”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إمكانية نقل ملكية السيارة في حال وجود مخالفات ولكن بهذا الشرط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.