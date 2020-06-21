تعرف على مواعيد العمل الجديدة في محطات فحص السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت الإدارة العامة للفحص الدوري للسيارات عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر “، مواعيد العمل الجديدة في المحطات بجميع مناطق المملكة؛ تماشياً مع قرار عودة الحياة إلى طبيعتها ابتداءاً من اليوم.

ستكون مواعيد العمل من الساعة الـ7صباحاً حتى الـ7 مساءاً “من السبت إلى الخميس” في هذه المحطات: الرياض 1، الرياض 2، جدة 1، جدة 2، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الدمام، الهفوف، الطائف، تبوك، حائل، القصيم، الخرج، أبها، جيزان، نجران، ينبع، حفر الباطن.

وستكون مواعيد العمل من الساعة الـ7 صباحاً حتى الـ4 عصراً من الأحد إلى الخميس، ومن الساعة الـ7 صباحاً حتى 2 ظهراً يوم السبت، في هذه المحطات: الجوف، بيشة، المجمعة، الباحة، محايل عسير، عرعر، القريات، وادي الدواسر، الخفجي، الخرمة، الرس.