الجيش اليمني: مقتل عشرات الحوثيين خلال عملية تسلل فاشلة في البيضاء المزيد

قتل عشرات الحوثيين، الأحد، أثناء تنفيذ محاولة تسلل فاشلة إلى مواقع الجيش اليمني بمحافظة البيضاء.

كما دمرت مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية، مخزن أسلحة للانقلابيين وآليات عسكرية بجبهة "نهم" شرق صنعاء.



وقال الجيش اليمني، في بيان، إن قواته حاصرت مجموعات حوثية، حاولت التسلل إلى أحد المواقع في جبهة "قانية"، وأوقعوا جميع تلك العناصر مابين قتيل وجريح.

وشاركت مقاتلات التحالف في المعارك، بسلسلة غارات، استهدفت تجمعات وآليات للمليشيات الحوثية في مناطق متفرقة شمالي البيضاء ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات وتدمير عدد من الآليات القتالية، وفقا للمصدر.



وفي محافظة صنعاء، شنت مقاتلات التحالف العربي، عدة غارات، استهدفت مخزن أسلحة وآليات عسكرية حوثية في منطقة "نجد العتق" بمديرية نهم.



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وأسفرت الغارات، عن تدمير مخزن الأسلحة الحوثية، وعربة "بي إم بي" وعدد من الدوريات العسكرية، في ذات الجبهة، حسب المصدر.

والأربعاء الماضي افتعلت مليشيا الحوثي الانقلابية الدعومة من إيران، حربا جديدة لقمع قبائل البيضاء.

وأعلنت المليشيا الإرهابية تفجير الوضع عسكريا في محافظة البيضاء، في مسعى لقمع انتفاضة قبائل "آل ردمان" بالقوة العسكرية، بعد مطالبة رجال القبائل بمحاكمة قيادات حوثية تورطت في قتل إحدى نساء القبيلة قبل نحو 6 أسابيع.



وقالت مصادر قبلية لـ"الخليج 365"، إن الوضع انفجر عسكريا في مديرية "آل ردمان" بالبيضاء، وسط اليمن، بعد تصدي القبائل، مساء الأربعاء، لهجوم من قبل المليشيا الانقلابية، أسفر عن مقتل مسلح حوثي وأسر آخرين.

وتركزت الاشتباكات في مديريتي "آل ردمان" و"السوادية"، بمحافظة البيضاء، ووفقا للمصادر، فدفعت المليشيا الانقلابية بتعزيزات عسكرية وأسلحة ثقيل، كما بدأت بشن هجمات إرهابية عبر طائرتين بدون طيار، رغم أن القبائل يقاتلون بأسلحة خفيفة.