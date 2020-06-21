ستروين C4.. سيارة بملامح الكوبيه تعتمد على الدفع الكهربائي

أعلنت شركة ستروين عن إزاحة الستار عن سيارتها C4 المدمجة الجديدة بحلول نهاية الشهر الجاري، على أن يتم طرحها في الأسواق خلال فصل الخريف.



وأوضحت الشركة الفرنسية أن السيارة C4 الجديدة تتألق بملامح الكوبيه على السقف والخلوص الأرضي المرتفع. وإلى جانب نسخ البنزين والديزل ستتوفر السيارة للمرة الأولى بنسخة تعتمد على الدفع الكهربائي الخالص، والتي يتم تمييزها بصريا من خلال بعض الديكورات.

ولم تفصح ستروين حتى الآن عن المزيد من التفاصيل التقنية ومعدلات الأداء وبيانات الاستهلاك ومدى السير، وكذلك الأسعار والتاريخ المحدد للطرح في الأسواق.

وكانت ستريون قد أعلنت في 8 يونيو/حزيران، عن إطلاق الموديل الجديد من سيارتها C3 بسعر يبدأ من 13 ألفا و990 يورو.



وأوضحت الشركة الفرنسية أن الموديل C3 الجديد يتميز من خلال الملامح الجديدة على المقدمة المرتفعة بعض الشيء، والكشافات العاملة بتقنية LED، والحليات الملونة حول كشافات الضباب، والجنوط المصنوعة من معدن خفيف قياس 16 و17 بوصة، مع المصدات الهوائية على الجوانب.

وتوفر ستروين للسيارة المزيد من خيارات التخصيص مثل توفير 97 لونا للطلاء الخارجي منها الأحمر Elixir والأزرق Spring، فضلا عن ملصقات سقف جديدة، والأجواء الداخلية Techwood"، و"Emeraude.

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وعلى صعيد الدفع تتوفر للسيارة الجديدة مجموعة من محركات البنزين والديزل، التي تغطي نطاق قوة يمتد بين 83 و110 أحصنة، علما بأن المحركات تتوافق مع المواصفة Euro 6d-ISC.

وبدأت المفوضية الأوروبية في 17 يونيو/حزيران فحصا دقيقا وعميقا لصفقة الاندماج المقررة بين فيات كرايسلر الإيطالية الأمريكية للسيارات ومنافستها الفرنسية بي.إس.أيه التي تنتج سيارات بيجو وستروين وأوبل.

وقالت المفوضية إن الصفقة التي ستؤدي إلى قيام رابع أكبر شركة سيارات في العالم بعد فولكس فاجن الألمانية ورينو-نيسان-متسوبيشي الفرنسية اليابانية وتويوتا اليابانية ستؤدي إلى انخفاض مستوى المنافسة بشدة في قطاع سيارات الفان المهم.

وبعد أن أجرى مسؤولو المفوضية المراجعة الأولية للصفقة المقترحة، فإنهم سيبدأون مراجعة أشد عمقا يمكن أن تؤثر على خطة الاندماج فيما يتعلق بالمركبات التجارية التي تزن أقل من 3.5 طن. ومن المقرر انتهاء هذه المراجعة خلال أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

كانت مجموعتا "بي إس إيه"، و"فيات كرايسلر" قد أعلنتا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي اتفاقهما رسميا على الاندماج.

وكانت الشركتان قد كشفتا أول مرة عن خطط الاندماج نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.