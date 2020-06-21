جولة بمركز تصميم جيلي في بريطانيا الذي يرأسه مصمم جاكوار واستون مارتن السابق

الخليج ٣٦٥ نت – مما لاشك فيه أن شركة جيلي تعتبر واحدة من الشركات الكبرى في عالم السيارات حالياً، وعلى الرغم من كونها منشأة حديثاً، إلا أنها استطاعت تثبيت أقدامها في الأسواق وفرض وجودها بفضل التطور المستمر الذي تشهده سياراتها.

وفي إطار التطوير والتغيير المستمر الذي تشهده الشركة قامت جيلي بإنشاء استديو التصميم الخاص بها في إنجلترا، و استقدمت للشركة واحد من ألمع الأسماء في عالم تصميم السيارات وهو واين بيرجيس، والذي سنقوم بالتعرف عليه من خلال هذا المقال.

لمع اسم واين أثناء عمله في جاكوار، حيث ترأس تصميم السيارة الأنيقة جاكوار XF، كما عمل أيضاً في استون مارتن وترأس تصاميم سيارات مميزة مثل DB9 و V8 فانتاج.

لذا ، لماذا الانتقال إلى جيلي؟ قال واين في تصريح سابق “لقد أدركت لبعض الوقت أن الصين تلعب دورا متزايد الأهمية في صناعة السيارات، عندما زرت الصين، رأيت أن شركات تصنيع السيارات الصينية كانت حريصة على تبني التقنيات الجديدة، كما كانت حكومتهم حريصة على دعمهم”.

وأضاف قائلاً ” في حالة جيلي، أعجبت بشكل خاص بالطريقة التي تعاملت بها مع علامات فولفو بولستار التجارية، حيث سمحت لهم بالازدهار مع منحهم النوع المناسب من الدعم المالي والتقني، وهو ما دفعني للتطلع للعمل معهم”.

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وعن العمل مع جيلي قال واين “إنهم يتحركون بسرعة ولا يخشون تجربة العمليات والتقنيات الجديدة، لقد تأثرت بشدة بحماس وشغف الفريق الهندسي في الصين”.

ربما يجب الإشارة إلى أن التطور الذي تحظى به تصميم جيلي الفترة الأخيرة يرجع لإسم لامع آخر وهو بيتر هوربيري وهو مدير التصميم السابق في شركة فورد، لذا يمكننا التأكد من خلال جذب هذه الأسماء اللامعة أن الشركة الصينية تستطيع تقديم المزيد من التصميمات الرائعة مستقبلاً.