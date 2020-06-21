مازدا تقتحم عالم السيارات الكهربائية على صهوة MX-30

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سيارات الخليج 365 - وكالات الأحد 2020/6/21 01:23 م بتوقيت أبوظبي الأحد 2020/6/21 01:23 م بتوقيت أبوظبي

أعلنت شركة مازدا عن اقتحامها عالم السيارات الكهربائية، بإطلاق أيقونتها الجديدة MX-30.

وأوضحت الشركة اليابانية أن سيارة الأراضي الوعرة MX-30 الصغيرة تظهر بطول 4.4 متر. وتتمتع السيارة بالقسمات الرياضية لموديلات الكوبيه مع أبواب متقابلة في الخلف، فضلا عن التخلي عن العمود B. وتعتمد السيارة اليابانية على محرك كهربائي بقوة 107 كيلووات/145 حصان لتنطلق بسرعة قصوى 140 كم/س. Advertisements وتتولى تغذية المحرك بالتيار اللازم لعمله بطارية سعة 35.5 كيلووات ساعة، تبلغ بها السيارة مدى السير 200 كم. وتقدم السيارة تجربة قيادة ممتعة مع وزن منخفض يتيح للسيارة تحقيق خصائص ديناميكية جيدة. كما يستمتع الركاب داخلها بأجواء خاصة من خلال الأجهزة التناظرية على يمين ويسار الشاشة خلف المقود. وتم تصميم شاشتين لمسيتين في الكونسول الأوسط، وذلك للمرة الأولى في سيارات مازدا.

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