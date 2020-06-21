"بورشه" تكشف عن موعد طرح سيارتها الجديدة المخصصة للطرق الوعرة

أعلنت شركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة بورشه، طرح سيارتها الجديدة المخصصة للطرق الوعرة Cayenne GTS خلال شهر يوليو القادم.

ومن المقرر أن يبدأ سعر السيارة الجديدة من 114 ألف يورو، وتحمل Cayenne GTS، محركاً سعة 0ر4 لتر بقوة 338

كيلووات/460 حصان، مع عزم دوران أقصى يبلغ 620 نيوتن متر.

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ويمنح هذا المحرك سيارة بورش الجديدة، قدرة على الانطلاق من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 5ر4 ثانية، في حين

تقف السرعة القصوى على أعتاب 270 كلم/س. أما معدل استهلاك الوقود فيبلغ 2ر11 لتر/100 كلم.

وتزخر بضبط أكثر رياضية لمجموعة التعليق، وتقليص الخلوص الأرضي بمقدار 2 سم، وتجهيزات موسعة، مع ملامح تصميمية أكثر شراسة من خلال المكونات المطلية باللون الأسود، كما تضمن مجموعة العادم الجديدة التعبير الصوتي عن المحرك القوي.